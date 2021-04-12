На злоумышленника завели уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Незаконную деятельность жителя Тулы выявили сотрудники ФСБ вместе с отделом безопасности “Почты

На злоумышленника завели уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Незаконную деятельность жителя Тулы выявили сотрудники ФСБ вместе с отделом безопасности “Почты России”. По версии следствия, в августе 2020 года фигурант путем обмана похитил имущество одного из отделений “Почты России” на сумму почти 2 миллиона рублей. В целях сокрытия своей преступной деятельности, в тот