В учебное заведение приобретены пианино, рояль, валторна, гобой, кларнеты, саксофоны, тенор, тромбон, труба, флейта, туба, аккордеоны, баян, закуплено оборудование, а также методическая и учебная литература.

Во Владимирской области Ставровскую детскую музыкальную школу оснастили на 5,6 млн рублей. В учебное заведение приобретены пианино, рояль, валторна, гобой, кларнеты, саксофоны, тенор, тромбон, труба, флейта, туба, аккордеоны, баян, закуплено оборудование, а также методическая и учебная литература. Об этом рассказали в пресс-службе обладминистрации.«За 50 лет работы учреждения из его стен вышло более 1000 юных музыкантов. Наши воспитанники постоянно привозят награды с конкурсов самых разных уровней, в том числе и с международных. Уверен, что поддержка станет большим подспорьем для появления новых талантов», − отметил директор Ставровской музыкальной школы Юрий Колотилов.Напомним, что в 2021 году в рамках нацрпроекта «Культура» 10 учреждений дополнительного образования во Владимире, Гороховецком, Кольчугинском, Собинском, Судогодском, Суздальском и Юрьев-Польском районах получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу на 55 млн рублей.