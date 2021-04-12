Главная тема дня - 60-летний юбилей первого полета человека в космос. К этой дате приурочен первый Всероссийский телемарафон . Он проходит в эти минуты в Самаре.

Главная тема дня - 60-летний юбилей первого полета человека в космос. К этой дате приурочен первый Всероссийский телемарафон . Он проходит в эти минуты в Самаре.Зрители прямого телемоста из большой телевизионной студии ГТРК «Самара» и уникального музейно-выставочного комплекса «Самара Космическая» стали свидетелями и участниками одного из самых масштабных мультимедийных проектов в истории регионального телевиденияНа связи с космической столицей России - более 25 российских регионов, история которых связана с освоением околоземного пространства. Один из оранизаторов марафона - холдинг ВГТРК. Присоединилась к нему и ГТРК "Владимир". Дарья Давыдова подготовила материал о проблеме реконструкции мемориала памяти Гагарина под Киржачом, а Екатерина Таманова рассказала о судьбе космонавта Валерия Кубасова.