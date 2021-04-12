На скамейке возле одного из домов на улице 8 Марта в центре Екатеринбурга прохожие натолкнулись на труп мужчины, передает . На место прибыли экстренные службы. При наружном осмотре тела ..

На скамейке возле одного из домов на улице 8 Марта в центре Екатеринбурга прохожие натолкнулись на труп мужчины, передает . На место прибыли экстренные службы. При наружном осмотре тела признаков насильственной смерти специалисты не нашли. Будет проводиться экспертиза, которой предстоит выяснить точную причину смерти мужчины.