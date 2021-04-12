Трагедия произошла в Петушинском районе.

В результате , которое произошло 11 апреля на трассе М-7, погиб пассажир «Лады». Водитель авто – госпитализирован. Об это сообщили в пресс-службе регионального УМВД.По предварительной информации, около 7:30 водитель «Калины» потерял управление автомобилем и врезался с грузовиком «Ивеко 440Е43», за рулём которого сидел мужчина 1984 года рождения. После столкновения «ВАЗ» въехал в опору ЛЭП и остановился в кювете.В результате аварии пассажир «Лады» 1995 года рождения от полученных травм скончался на месте. Водитель с ЗЧМТ, СГМ, ушибами лба и грудной клетки госпитализирован в больницу.Добавим, что за минувшую неделю на дорогах Владимирской области зарегистрировано 22 ДТП с пострадавшими, 33 получили ранения различной степени тяжести, среди которых трое детей.