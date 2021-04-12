С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 20125 человек. Врачам удалось поставить на ноги 17802 пациента. В стационарах лежит 346 жителей, из них 258 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1662 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 34 новых случая заражения Covid-19.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 10 костромичам. Пять инфицированных прибавилось в Красносельском районе. Четыре человека с ковидом выявлено в Галичском районе, три – в Нерехтском, два - в Кадые. По одному – в Буе, Волгореченске, Шарье, Макарьеве, Солигаличе, Вохме, Пыщугском, Костромском и Судиславском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 20125 человек. Врачам удалось поставить на ноги 17802 пациента. В стационарах лежит 346 жителей, из них 258 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1662 заболевших.