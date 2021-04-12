По информации департамента здравоохранения, создан запас из 8240 доз иммуноглобулина.

В Костромской области отмечается высокая активность клещей. Случаи укусов уже зарегистрированы в четырёх районах региона.По информации департамента здравоохранения, создан запас из 8240 доз иммуноглобулина.В области проходит иммунизация против клещевого энцефалита. За январь-февраль этого года вакцинированы 391 человек, среди которых 226 детей. Планируется, что в течение года прививку сделают не менее 6800 костромичей.Губернатор Сергей Ситников поручил профильным ведомствам активизировать работу по вакцинации от опасной болезни. В первую очередь – среди детей, а также работников лесозаготовки и сельского хозяйства.«Жители региона должны быть защищены от энцефалита. Я ставлю задачу департаменту здравоохранения, лесного хозяйства, агропромышленного комплекса и природных ресурсов наладить межведомственную работу по вакцинированию», - подчеркнул глава региона.