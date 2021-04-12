Шесть человек пришлось выводить при помощи дыхательных устройств. На Владимирской улице Коврова загорелась квартира на третьем этаже в пятиэтажке. Огнеборцы сформировали 3 звена

Шесть человек пришлось выводить при помощи дыхательных устройств. На Владимирской улице Коврова загорелась квартира на третьем этаже в пятиэтажке. Огнеборцы сформировали 3 звена газодымозащитников для тушения возгорания и спасения людей. Пожарные не дали распространиться огню по всей квартире и ликвидировали возгорание на 5 квадратных метрах. Никто не пострадал. Всего из здания было эвакуировано 30 человек.