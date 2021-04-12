На сгоревшей ферме погибла 31 корова, 16 свиней и 33 птицы. Огонь уничтожил животноводческую ферму в деревне Кесово Меленковского района в минувшую пятницу. Огнеборцы сообщают, что сигнал о

На сгоревшей ферме погибла 31 корова, 16 свиней и 33 птицы. Огонь уничтожил животноводческую ферму в деревне Кесово Меленковского района в минувшую пятницу. Огнеборцы сообщают, что сигнал о пожаре поступил слишком поздно. Пламя успело охватить деревянное здание полностью. Площадь пожара 800 квадратных метров. Его тушили 24 человека и 6 спецмашин. Причину происшествия выясняют дознаватели МЧС.