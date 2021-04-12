В Замоскворечье появится еще одна красивая прогулочная зона. В порядок приведут Садовническую набережную.

В Замоскворечье появится еще одна красивая прогулочная зона. В порядок приведут Садовническую набережную.Всего 10 лет назад набережные рек Москвы были захламлены и заболочены. Они не только портили вид города, но и не приносили никакой практической пользы. Сейчас же ситуация меняется. Неухоженные берега Москвы-реки становятся красивыми местами для прогулок, пикников и езды на велосипеде.Меняются и прилегающие территории. Рядом с набережными появляются новые скверы, устанавливают лавочки и освещение, высаживают деревья и кустарники. Например, недавно начались работы по благоустройству в столичном районе Замоскворечье. Планируется привести в порядок Садовническую улицу, Раушские переулки, а также Садовническую набережную.По словам заместителя мэра Москвы в Правительстве Москвы Петра Бирюкова, в Замоскворечье хотят создать удобную набережную для прогулок, раскрыть рекреационный потенциал этой территории. При этом необходимо сохранить ее транзитную функцию.Согласно проекту, в подземные коллекторы спрячут почти 11 тысяч метров кабельных линий, сделают свыше 200 кабельных колодцев. На дорогах появится новое асфальтовое покрытие, а на тротуарах – гранитная плитка. Также планируется сделать ливневую канализацию и установить 80 дождевых решеток.Участок Садовнической улицы возле детской музыкальной школы имени Гершвина украсит рисунок в виде партитуры с нотами и скрипичным ключом. Его выложат гранатовым амфиболитом на асфальте.Путь пешеходов станет гораздо безопаснее, когда установят 320 фонарей с энергосберегающими лампами. Еще 380 специальных светильников появятся на парапетах Садовнической набережной. Помимо этого, планируется установка 400 малых архитектурных форм, шести навигационных стел и восьми остановок общественного транспорта.Набережная и прилегающие территории будут озеленены. Сохранят существующие зеленые насаждения, высадят еще 70 новых деревьев (например, красный клен и декоративная яблоня). Еще 740 квадратных метров цветников появится на Садовнической набережной и Садовнической улице.Часть работ по благоустройству этого участка Замоскворечья планируется завершить до осени 2021 года.