Горе-племянника отправили колонию строгого режима. 23-летний житель Мурома признан виновным в покушении на убийство. Как установили следствие и суд, двое родственников решили отметить

Горе-племянника отправили колонию строгого режима. 23-летний житель Мурома признан виновным в покушении на убийство. Как установили следствие и суд, двое родственников решили отметить праздник. Мужчины распивали спиртные напитки и в какой-то момент поссорились. Молодой племянник набросился на 41-летнего родного дядю, ударил его не меньше 10 раз по голове, а затем стал душить. После того, как