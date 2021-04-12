Её госпитализировали в реанимацию.

В Муромском районе в реанимацию госпитализирована местная жительница, которая жгла траву возле дома. Об этом сообщают наши коллеги из «Муром24».В субботу, 10 апреля, около 14:40 в отдел надзорной деятельности и профилактической работы поступило сообщение из горбольницы №3. Медики сообщили, что в медучреждение поступила женщина 1962 года рождения. У пострадавшей были термические ожоги лица, верхних и нижних конечностей.Она пострадала от огня при сжигании сухой растительности в селе Панфилово. По факту произошедшего проводится проверка.Буквально вчера МЧС региона об опасностях пала сухой травы. Напомним, что к 12 апреля в регионе пожарные , произошедших из-за бесконтрольного сжигания растительности.