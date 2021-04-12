В полицию обратилась пожилая жительница столицы. Она рассказала, что возле аптеки ее встретили неизвестные женщины и убедили, что ее болезни связаны с наведенной порчей и сглазом...

«Оперативники Межмуниципального отдела МВД России «Троицкий» г. Москвы совместно с коллегами из УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве задержали четверых граждан одного из государств ближнего зарубежья. Они подозреваются в мошенничестве, совершенном в отношении пенсионерки.В полицию обратилась пожилая жительница столицы. Она рассказала, что возле аптеки ее встретили неизвестные женщины и убедили, что ее болезни связаны с наведенной порчей и сглазом.Одна из незнакомок предложила снять проклятие, и пожилая женщина привела ее к себе в квартиру. Гостья заявила, что провела обряд очищения, но для его завершения необходимо положить в пакет и вынести на улицу все имеющиеся дома денежные средства и ювелирные изделия. Потерпевшая исполнила просьбу и, выйдя вместе с женщиной из подъезда, передала ей пакет. Воспользовавшись моментом, злоумышленница незаметно похитила украшения и деньги, после чего вернула женщине пакет с нарезанной бумагой внутри. По возвращении домой пенсионерка обнаружила пропажу. Ущерб составил более 300 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории городского округа Подольск Московской области полицейские задержали подозреваемую и троих ее предполагаемых сообщников. Во время обыска по месту временного проживания фигурантов изъяты похищенные деньги и ценности. После проведения необходимых следственных действий они будут возвращены законной владелице.Следователем Межмуниципального отдела МВД России «Троицкий» города Москвы в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Имеются основания полагать, что задержанные могут быть причастны к подобным противоправным деяниям, совершенным на территории Московского региона», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк