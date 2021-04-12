Местный житель во время посиделок воспользовался ситуацией и украл деньги.

02 января 2021 года мужчина Л. выпивал со своим другом-инвалидом и, когда тот уснул, украл из тумбочки 36 тыс. рублей плюс вынес из квартиры телевизор стоимостью 5 тыс. рублей. Однако через несколько дней грабитель вновь пришел к другу. Он извинился за кражу и попросил денег в долг. После отказала злоумышленник взял 7 тыс. рублей и попытался избить хозяина квартиры его костылем. Пострадавший попытался вызвать полицию, но Л. вырвал мобильный и скрылся.Ущерб возмещен лишь частично – возвращен телевизор. Дело будет рассматривать Собинский городской суд.Фото