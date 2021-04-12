Похищенное имущество было изъято и возвращено законному владельцу.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что в конце декабря прошлого года фигурант похитил четыре автомобильных колеса, хранившихся в чужом гараже.Злоумышленник, проходя мимо гаражей, обратил внимание на мужчин, которые что-то грузили в автомобиль. Увидев фигуранта, мужчины спешно уехали. Обвиняемый подошел к месту, где обнаружил, что чужой гараж открыт, а на улице лежат велосипеды, бытовая техника и комплект колес. Предположив, что имущество пытались похитить, мужчина вернул его в помещение, которое закрыл. Но колеса фигурант перенес в свой гараж и впоследствии продал их, причинив собственнику ущерб на сумму более 22 000 рублей.Злоумышленник был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий. Похищенные колеса изъяты и возвращены владельцу.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.