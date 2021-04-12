Злоумышленники приобретали контрафактное моторное масло в канистрах с нанесенными на них товарными знаками известных производителей и сбывали его...

Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о незаконной реализации контрафактных моторных масел под видом продукции известных брендов.В ходе расследования установлено, что злоумышленники, действуя в составе организованной группы, приобретали контрафактное моторное масло в канистрах с нанесенными на них товарными знаками известных производителей. После этого они незаконно сбывали поддельную продукцию в одном из магазинов Москвы, а также c помощью рекламы в сети Интернет.В ходе обысков в складских помещениях было обнаружено и изъято более 3 тысяч канистр с продуктом.Ущерб, нанесенный правообладателям, превысил 5 миллионов рублей.По материалам сотрудников ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 180 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении шести фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кунцевский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28