По данному факту возбуждено уголовное дело.

Прокуратура Судогодского района установила, что 9 марта 2016 года между Андреевским лесничеством и женщиной был заключен договор купли-продажи лесных насаждений на заготовку древесины. Однако подписать документ жительница района не могла. Месяцом ранее она скончалась.Выяснилось, что от её имени порубочный билет оформил другой человек. В результате с марта по июнь 2016 года было спилено 26 кубометров березы, 30 - ели и 119 «кубов» сосны. Ущерб Андреевскому лесничеству оценён в более чем 2 млн рублей.За незаконную вырубку в крупном размере возбуждено уголовное дело.