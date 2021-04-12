Сотрудники МЧС проверили насколько подъем воды в реке Клязьма угрожает жителям деревни Фрязино Судогодского района. Если река поднимется достаточно сильно, будет затоплена единственная дорога.

Сотрудники МЧС проверили насколько подъем воды в реке Клязьма угрожает жителям деревни Фрязино Судогодского района. Если река поднимется достаточно сильно, будет затоплена единственная дорога.Для местных жителей ситуация с половодьем вполне привычна. Люди заявляют, что ожидали большего разлива. Но на всякий случай подготовили лодки и запаслись продуктами. Последний раз вода отрезала деревнбю в 2013 году. Именно тогда вода затопила дорогу и подтопила дома. Тогда были развернуты специальны посты на въезде в деревню. В этом году подобных действий не потребовалось - вода уже начала отходить. Сотрудники чрезвычайного ведомства, еще раз прошлись по домам и объяснили жителям правила поведения во время половодья.Сергей Никитин, начальник отдела надзорной деятельности МЧС по Владимирской области в Судогодском районе:- В настоящий момент мы наблюдаем уход воды. Мониторим мы уже каждый день уровень здесь. Планировался перелив реки в самой нижней части, до 70 сантиметров. Но в данный момент там воды нет совсем.