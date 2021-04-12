Поздравили ветеранов космоса. Во Владимире во Всемирный день космонавтики активисты «Молодой Гвардии» «Единой России» вручили подарки труженикам космической отрасли. На космодроме

Поздравили ветеранов космоса. Во Владимире во Всемирный день космонавтики активисты «Молодой Гвардии» «Единой России» вручили подарки труженикам космической отрасли. На космодроме Байконур служили 150 владимирцев. Они отдавали долг Родине в качестве инженеров, испытателей, строителей. Всего же на благо космического отечества трудились тысячи человек со всего СССР. У каждого – своя интересная и непростая история. Василий