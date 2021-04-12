Во Владимирскую область поставлено больше половины необходимых лекарств для региональных льготников. Об этом заявили в Белом доме. В этом году на покупку льготных препаратов из бюджета

Во Владимирскую область поставлено больше половины необходимых лекарств для региональных льготников. Об этом заявили в Белом доме. В этом году на покупку льготных препаратов из бюджета области было выделено почти 970 миллионов рублей. Из этой суммы потратили 561. В процессе торгов находится 29 лотов лекарственных препаратов. Напомним, в начале года родители детей-инвалидов заявляли о том,