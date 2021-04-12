Губернатор Владимир Сипягин выделил более 155 млн рублей на закупку средств индивидуальной защиты для ковид-госпиталей, а также на укрепление МТБ инфекционных отделений. Об этом редакции ..

Губернатор Владимир Сипягин выделил более 155 млн рублей на закупку средств индивидуальной защиты для ковид-госпиталей, а также на укрепление МТБ инфекционных отделений. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе Белого дома.Из них – 127,6 млн рублей потратят на приобретение СИЗ, а 27,8 – на кислородные газификаторы, медоборудование и проведение разводки системы снабжения кислородом.Ранее мы сообщали, что порядка 136 млн рублей на покупку 50 легковых автомобилей и 20 машин скорой помощи. Машины также будут помогать медикам в оказании помощи больным коронавирусом.Как уточнили в пресс-службе обладминистрации, Поставка автотранспорта намечена на 3 квартал 2021 года.