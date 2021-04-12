Это планы раскопок, а также большое количество фотографий, слайдов и негативов из домашнего архива Бадеров.

Владимиро-Суздальский музей-заповедник получил неожиданный подарок от внука Отто Бадера – руководителя сунгирских раскопок и исследователя всемирно известной стоянки первобытного человека. Это планы раскопок, а также большое количество фотографий, слайдов и негативов из домашнего архива Бадеров. Гендиректор музея Светлана Мельникова рассказала, что новые материалы станут частью готовящейся выставки, а в дальнейшем новой экспозиции о Сунгире, которая обязательно появится в музее. Напомним, стоянка древних людей на окраине Владимира была обнаружена в 1955 году. Археологические раскопки длились почти тридцать лет.Андрей Бадер, внук археолога Отто Бадера: “Я сам бывал на этих раскопках в детстве. Очень хорошо помню, как это все происходило. Я 63 года рождения. Расцвет раскопок - это начало шестидесятых, начало семидесятых годов. Меня привозили, я пытался помогать. И это было прекрасное время, потому что было очень много увлеченных людей».