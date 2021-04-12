Зрители прямого телемоста станут участниками одного из самых масштабных мультимедийных проектов в истории регионального телевидения.

Сегодня, 12 апреля в 9.00 стартовал Первый Всероссийский 12-часовой телемарафон, приуроченный к празднованию 60-летнего юбилея первого полета человека в космос!Зрители прямого телемоста из большой телевизионной студии ГТРК «Самара» и уникального музейно-выставочного комплекса «Самара Космическая» станут свидетелями и участниками одного из самых масштабных мультимедийных проектов в истории регионального телевидения, посвященного вкладу тысяч производственных коллективов и инженерных центров огромной страны в развитие ракетостроения и покорение космоса.На связь из космической столицы России – г.Самара - выйдут более 25 российских регионов, история которых связана с освоением околоземного пространства!Поехали!Смотрим!12 апреля с 10.00 до 22.00 прямая трансляция:- на российской мультимедийной онлайн-платформе «СМОТРИМ», - на сайте ,- телеканал «Россия-24» /Самара/,- телеканал «Самара-24»,- в группе «ВКонтакте» ГТРК «Самара»,- на Yotube-канале ГТРК «Самара»,- в эфире сетевых партнеров региональных ГТРК – участников марафона.Ключевые события телемарафона – смотрите во время прямых включений из г.Самара в федеральном эфире телеканала «Россия-24», радио «Маяк» и «Радио России».Организаторами телемарафона выступают холдинг ВГТРК, Правительство Самарской области и ГТРК «Самара» при поддержке Национального исследовательского университета имени Королева и Союза композиторов России.