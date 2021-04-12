Зрители прямого телемоста станут участниками одного из самых масштабных мультимедийных проектов в истории регионального телевидения.
Сегодня, 12 апреля в 9.00 стартовал Первый Всероссийский 12-часовой телемарафон, приуроченный к празднованию 60-летнего юбилея первого полета человека в космос!
Зрители прямого телемоста из большой телевизионной студии ГТРК «Самара» и уникального музейно-выставочного комплекса «Самара Космическая» станут свидетелями и участниками одного из самых масштабных мультимедийных проектов в истории регионального телевидения, посвященного вкладу тысяч производственных коллективов и инженерных центров огромной страны в развитие ракетостроения и покорение космоса.
На связь из космической столицы России – г.Самара - выйдут более 25 российских регионов, история которых связана с освоением околоземного пространства!
Поехали!
Смотрим!
12 апреля с 10.00 до 22.00 прямая трансляция:
- на российской мультимедийной онлайн-платформе «СМОТРИМ», - на сайте ,
- телеканал «Россия-24» /Самара/,
- телеканал «Самара-24»,
- в группе «ВКонтакте» ГТРК «Самара»,
- на Yotube-канале ГТРК «Самара»,
- в эфире сетевых партнеров региональных ГТРК – участников марафона.
Ключевые события телемарафона – смотрите во время прямых включений из г.Самара в федеральном эфире телеканала «Россия-24», радио «Маяк» и «Радио России».
Организаторами телемарафона выступают холдинг ВГТРК, Правительство Самарской области и ГТРК «Самара» при поддержке Национального исследовательского университета имени Королева и Союза композиторов России.