Автобусы с десятилетнем сроком эксплуатации бесплатно передали власти Москвы во Владимирскую область. 33 регион получит 50 городских низкопольных автобусов большого класса. Машины

Автобусы с десятилетнем сроком эксплуатации бесплатно передали власти Москвы во Владимирскую область. 33 регион получит 50 городских низкопольных автобусов большого класса. Машины произвели на Ликинском автобусном заводе в 2011 году. Их передадут в муниципалитеты Владимирской области. Какие города получат технику и в каком количестве будет решать Департамент транспорта и дорожного хозяйства.