По всей области он будет введен с 14 апреля.

В целях обеспечения защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами с 12 апреля по 11 октября на территории Владимира устанавливается пожароопасный период. По всей области он будет введен с 14 апреля.В течение пожароопасного периода, с момента стаивания снега до наступления устойчивой дождливой осенней погоды, на территориях частных домовладений, на придомовых территориях, территориях ТСЖ, СНТ, ГСК запрещается:разводить костры,сжигать мусор,выжигать сухую травянистую растительность,поджигать торфяно-земляные смеси,бросать горящие окурки и спички.Особую опасность представляет неконтролируемый пал сухой травянистой растительности. Согласно правил пожарной безопасности: учреждения, организации, иные юридические или физические лица, владеющие, пользующиеся или распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают её очистку от сухой травянистой растительности, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером. Собственники сельскохозяйственных угодий принимают меры по их защите от зарастания сорной растительностью, деревьями и кустарниками, своевременному проведению сенокошения,напомнили в мэрии.