В «Музее природы» Владимиро-Суздальского музея-заповедника открылась инклюзивная выставка «Животные в резьбе белокаменных храмов Руси» . Она предназначена для людей с нарушениями слуха и зрения.

В «Музее природы» Владимиро-Суздальского музея-заповедника открылась инклюзивная выставка «Животные в резьбе белокаменных храмов Руси» . Она предназначена для людей с нарушениями слуха и зрения. В какой важнейший музейный проект вошла экспозиция, расскажет Мария Платанюк.История- на ощупь и на слух. Эти копии резных рельефов храмов владимирской земли- как летопись её славного прошлого. Высеченная в белом камне. Уникальная инклюзивная экспозиция- часть большого музейного проекта «Трогательная история». И это путешествие свозь века осязаемо в прямом смысле слова. Первыми «Трогательную историю» оценили незрячие и слабовидящие люди. Каждый тактильный экспонат сопровождает информация шрифтом Брайля, а специальный аудиогид приложение «расскажет» о шедевре. Здесь предусмотрены и тифлокомментарии.Ольга Рыбакова, председатель владимирской местной организации Всероссийского общества слепых:- Все пощупать, всё послушать через смартфон. В общем, это очень интересно. Для людей, даже полностью незрячих это очень хорошая возможность.Выставка объединила рельефы знаковых памятников архитектуры. Наследия всей страны. Здесь копии белокаменных изображений животных с Дмитриевского собора во Владимире, церкви Покрова на Нерли в Боголюбове, Георгиевского собора в Юрьеве-Польском. Посетителей ждут открытия. Как и почему, к примеру, на белокаменных фасадах появились удивительные изображения кентавров?Пётр Бирюков, генеральный директор научно-исследовательской лаборатории «АрхеоЛаб»:- Кентавр он идёт из античной мифологии через Европу, где это лучше сохранилось. Пришёл на Русь, либо с глубоким смыслом. Либо, как что-то интересное, необычное. Такое фантастическое существо.Сделать музей открытым и доступным. Культурным пространством без границ. Это главная задача проекта «Трогательная история», подчёркивает Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Безусловно, экспозиция создана с привлечением современных технологий. Но выставка-не о них.Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Это выставка о технологиях человеческих отношений. Эта выставка об очень простом. О добре, об отношении к памятникам. О необходимости понимать, что мы здесь и сейчас в этом мире, и от нас зависит, будет ли он красивым и душевным или агрессивным.Все рельефы передают не только форму, но и тактильные особенности оригинала. А вот какими были «копийные» технологии? Знаменитый Геооргиевский собор Юрьева-Польского — последний домонгольский белокаменный храм Руси- резное узорочье покрывает большим ковром. От подножия до главы. А сама «архитектурная жемчужина» 13-ого столетия давно нуждается в серьёзной реставрации. Как поясняет руководитель лаборатории «АрхеоЛаб» Пётр Бирюков, барельефы «вопроизводились» поэтапно. Важно учитывать и состояние памятника. О «контактных» слепках речи не идёт.Пётр Бирюков, генеральный директор научно-исследовательской лаборатории «АрхеоЛаб»:- Первый этап- это сканирование на высокоточный сканер на памятнике. Он исключает контактное корипование. После этого происходит распечатка на ЗД-принтере. После этого объекты дорабатываются профессиональными скульпторами.Чтобы воссоздать мельчайшие элементы белокаменных изображений специалисты задействуют и ночную съёмку фасадов в так называемом "косом свете» . Цель- полная аутентичность. И прежде всего- для особенных посетителей. Эту линию «открытости и доступности» Владимиро-Суздальский музей-заповедник обязательно продолжит. В планах, к примеру, знакомство с копиями граффити на белом камне в Кидекше. В знаменитом комплексе храмов Бориса и Глеба 1152-ого года постройки .Мария Платанюк «Вести-Владимир» при содействии пресс-службы Владимиро-Суздальского музея-заповедника