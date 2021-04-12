10 апреля скончался летчик-испытатель, Герой Советского союза Иван Ефимович Жуков. Об этом в своих социальных сетях сообщили представители сообщества “Волонтеры Победы” во

10 апреля скончался летчик-испытатель, Герой Советского союза Иван Ефимович Жуков. Об этом в своих социальных сетях сообщили представители сообщества “Волонтеры Победы” во Владимирской области. Иван Жуков родился во Владимире 31 декабря 1934 года. Здесь же окончил среднюю школу №2. В 1953 году Ивана Ефимовича призвали на службу в армию. Через 4 года он окончил Оренбургское