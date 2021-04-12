Работники сферы ЖКХ отметили свой профессиональный праздник. В областной Дворец культуры и искусства пригласили лучших представителей отрасли: энергетиков, ремонтников, руководителей ТСЖ

Работники сферы ЖКХ отметили свой профессиональный праздник. В областной Дворец культуры и искусства пригласили лучших представителей отрасли: энергетиков, ремонтников, руководителей ТСЖ и управляющих компаний. Роман Годунин, заместитель губернатора области Каждый из жителей дееспособного возраста, мне кажется, причастен к сфере ЖКХ, все мы меняли лампочки, убирались дома, в огороде, участвовали в субботниках. Но есть профессионалы, которые