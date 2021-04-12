Случайными свидетелями происходящего оказались местные рыбаки.

В минувшие выходные владимирцы сплав по Клязьме на доске для сёрфинга. Видео в одном из городских пабликов.Случайными свидетелями происходящего оказались местные рыбаки.Татьяна Манина отметила, что женщина на доске попала в объектив камеры её сына.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.