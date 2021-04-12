ГУ МЧС России напоминает о недопустимости нарушения требований противопожарного режима. Неконтролируемое поджигание сухой травы может привести к крупным пожарам и непредсказуемым последствиям, как для человека, так и для природы.

К 12 апреля во Владимирской области зафиксировано 18 пожаров сухой травы на общей площади 16,5 гектаров. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе МЧС региона.Два ландшафтных пожара произошло 11 апреля во Владимире: в микрорайоне «Энергетик» и между населёнными пунктами Спасское и Мосино. К тушению огня привлекались силы и средства МЧС.«По факту каждого возгорания проводится проверка. Предварительная причина большинства из них – неосторожное обращение с огнём», - уточнила начальник пресс-службы спасательного ведомства Екатерина Мищенко.ГУ МЧС России напоминает о недопустимости нарушения требований противопожарного режима. Неконтролируемое поджигание сухой травы может привести к крупным пожарам и непредсказуемым последствиям, как для человека, так и для природы.