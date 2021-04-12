Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 30 810 человек.

Во Владимирской области на 12 апреля выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.Во Владимире диагноз подтвердился у 19 заболевших Covid-19. Ещё 9 человек подхватили опасную болезнь в Муромском, 8 - в Гусь-Хрустальном, 5 - в Кольчугинском, 4 - в Александровском районах. По 3 жителя оказались инфицированы в Петушинском, Киржачском, Ковровском и Гороховецком, по 2 - в Вязниковском, Меленковском и Селивановском районах. Ещё по одному случаю ковида диагностировано в Суздальском, Юрьев-Польском, Камешковском и Судогодском районах.Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 30 810 человек.группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.