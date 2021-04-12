Покрышки ежедневно вывозят в неизвестном направлении.

На 16-й промышленной площадке в ЗАТО Радужный приступили к ликвидации кладбища автомобильных шин. Покрышки ежедневно вывозят в неизвестном направлении.Предприятие занималось накоплением отходов 4 класса опасности более 11 месяцев. Об этом наши коллеги из «Зебра ТВ». По их информации, под открытым небом Радужного накопилось 1 500 тонн резины.По результатам прокурорской проверки выявлено нарушение законодательства об охране окружающей среды, отходах производства и потребления. Также нарушены два федеральных закона о пожарной безопасности.Прокуратура выходила в суд с требованием обязать промышленников очистить территорию и обеспечить соблюдение противопожарных мер. «Завод переработки покрышек №1» возражал, но Фемида удовлетворила иск надзорного ведомства.С 12 января решение вступило в законную силу.Часть территории постепенно начала освобождаться от опасных залежей.