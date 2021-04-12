Особое внимание уделяется пожилым гражданам.

На территории Владимирской области продолжается инициированная сотрудниками полиции и членами общественных советов акция «Не дай себя обмануть!».Во Владимире правоохранители, общественники и дружинники провели рейд на одном из местных рынков. Участники акции обратились к гражданам с напоминанием о необходимости быть внимательными, сохранять бдительность при общении с незнакомцами по телефону, при заказе товаров в сети Интернет и проведении банковских операций. Продавцам и покупателям полицейские вручили памятки с полезной информацией о распространенных способах дистанционных мошенничеств и способах защиты от них. Особое внимание участники акции уделили пожилым гражданам.Пенсионерам рекомендовали положить памятку на видное место и строго следовать содержащимся в ней советам, чтобы не стать жертвами мошенников.Активную работу с пожилыми жителями проводят участковые уполномоченные Отделения МВД России по Гороховецкому району.Совместно с органами социальной защиты населения полицейские провели встречу с членами районного Советом ветеранов. В ходе мероприятия правоохранители озвучили сведения о количестве поступивших от граждан заявлений о совершенных в отношении них мошеннических действиях и ответил на вопросы о способах защиты от преступных посягательств.Профилактические мероприятия в подобных форматах реализуются и в других районах 33 региона.