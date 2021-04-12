В Вязниковском районе сегодня вспоминают и о другом советском космонавте, своём земляке, герое Советского союза Валерии Кубасове.

В Вязниковском районе сегодня вспоминают и о другом советском космонавте, своём земляке, герое Советского союза Валерии Кубасове.Он не был первым космонавтом, но о каждом его полете писали "впервые в мире". В космосе Валерий Кубасов бывал трижды. Его экипаж впервые использовал сварочный аппарат в космосе, впервые состыковался с американским космическим кораблём. Принял участие Кубасов и в первой советско-венгерской космической миссии. Но о своих достижениях говорить он не любил, мешала скромность.Это фрагмент из интервью героя советского союза двухтысячного года.Валерий Кубасов, космонавт, дважды герой Советского Союза:-То есть вы как всегда оказались впереди?- Ну не мы , а наша странна и наша космонавтика.-Я имею ввиду вас именно.- Ну да я чувствовал в этом.Родился Валерий Николевич в Вязниках, здесь же ребенком пережил войну и закончил школу. Учиться пошел на инженера, но всегда мечтал связать жизнь с космосом. Восемь лет работал научным сотрудником, проектировал пилотируемые корабли для полёта на Марс. В 66-ом попал в отряд космонавтов, а в 69-ом полетел в космос . Наталья Владимировна, племянница космонавта- вспоминает, как в начале октября дядя неожиданно вызвал бабушку в Москву.Наталья Астафьева, племянница Валерия Кубасова:- Села на диван и с таким знаете выражением, неожиданного такого события и переживаний очень много, говорит - а вы знаете, а у нас Валерий то завтра в космос полетит. Мы конечно и обрадовались,это было чуство восторга неописуемого, гордости. Целый букет чувств, о которых очень сложно говорить без слез))В 75-ом году вместе Алексеем Леоновым, Кубасов совершил стыковку двух космических кораблей: отечественного "Союза" и американского "Аполлона". Валерий Николаевич вспоминал, в космосе ему нравилось больше всего проводить эксперименты и конечно смотреть на землю.Валерий Кубасов космонавт, дважды герой Советского Союза:- Как будто на глобусе видите все и быстро так пролетаете. И вот та точно так же быстро все меняется, все вы узнаете. И вид земли конечно, одно из любимых занятий космонавтов, наблюдать за землей))Из космоса Вязники, к сожалению, не видно, рассказывал космонавт. Не позволяет угол обзора. Но родной город Валерий Николаевич никогда не забывал. Сейчас, родная вторая школа носит его имя. Здесь же организован музей, посвященный космонавту. Многие экспонаты Валерий Николаевич привозил сам - фотографии, значки, марки, личные вещи. Его супруга подарила платье в котором, впервые встречала мужа из космоса. В музее даже сохранилась так называемая "люлька", космонавта.Екатерина Частякова - ученица 11-го класса, школы №2 им. Валерия Кубасова (г.Вязники):- Ложемент - сидение летчика-космонавта, для безосного спуска с орбиты. Данный экспонат для нашего музея подарил сам Валерий Николаевич Кубасов , после своего первого полета. Лыжмент устроен таким образом , что бы летчику космонавту было удобно и комфортно в нем находиться , а главное безопасно.В школьном музее также храниться костюм Валерия Кубасова, а это - первый отзыв в альбоме, отставленный его рукой. В советское время местная пионерская дружина, так же носила имя космонавта. Некоторых из ребят в пионеры принимал сам Кубасов.Дмитрий Варанин - директор школы №2 им. Валерия Кубасова (г.Вязники):- Он был широкой эрудиции, готов был ответить на любой вопрос. И вот своей скромностью, своим поведением, он просто , как магнит притягивал людей. С детьми он говорил , как со взрослыми.Он был не очень высокого роста и он как-то распологал еще раз повторюсь к разговору. Болше слушал , но если говорил, говорил четко, ясно и понятно.За свою "космическую " карьеру Валерий Николаевич был дважды награжден "Звездой Героя" Советского Союза, тремя "Орденами Ленина" и двумя медалями "Золото звезды". После ухода на пенсию занимался научной работай и общественной деятельностью. Жалел только о том, что так мало времени провел в любимом космосе.Екатерина Таманова . Константин Миронов . Илья Хлудов . Александр Чунаев . Вести Владимир.