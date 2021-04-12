Общая площадь пожаров составила 16,5 гектаров.

По состоянию на 12 апреля, на территории Владимирской области зафиксировано 18 пожаров сухой травы на общей площади 16,5 гектаров.К тушению палов сухой травы привлекаются силы и средства поисково-спасательных отрядов и аварийно-спасательных формирований. Если загорание происходит в черте населённого пункта, участие в тушении принимают сотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС России.Два пала травы произошло 11 апреля на территории города Владимира: в мкр-не Энергетик на площади 0,1 га; между н.п. Спасское и Мосино на площади 1 га. К тушению привлекались силы и средства специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Владимирской области.По факту каждого загорания сухой травянистой растительности органами дознания проводятся проверки. Предварительная причина большинства ландшафтных пожаров – неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц.Главное управление МЧС России напоминает гражданам о недопустимости нарушения требований пожарной безопасности в условиях осложнения пожароопасной обстановки. Неконтролируемые палы сухостоя могут привести к крупным пожарам в населённых пунктах с большим материальным ущербом. Кроме того, ландшафтные пожары наносят вред флоре и фауне.