Общая площадь пожаров составила 16,5 гектаров.
По состоянию на 12 апреля, на территории Владимирской области зафиксировано 18 пожаров сухой травы на общей площади 16,5 гектаров.
К тушению палов сухой травы привлекаются силы и средства поисково-спасательных отрядов и аварийно-спасательных формирований. Если загорание происходит в черте населённого пункта, участие в тушении принимают сотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС России.
Два пала травы произошло 11 апреля на территории города Владимира: в мкр-не Энергетик на площади 0,1 га; между н.п. Спасское и Мосино на площади 1 га. К тушению привлекались силы и средства специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Владимирской области.
По факту каждого загорания сухой травянистой растительности органами дознания проводятся проверки. Предварительная причина большинства ландшафтных пожаров – неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц.
Главное управление МЧС России напоминает гражданам о недопустимости нарушения требований пожарной безопасности в условиях осложнения пожароопасной обстановки. Неконтролируемые палы сухостоя могут привести к крупным пожарам в населённых пунктах с большим материальным ущербом. Кроме того, ландшафтные пожары наносят вред флоре и фауне.