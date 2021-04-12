На территории Владимирской области за прошедшие сутки 12 апреля лабораторно подтверждено 67 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 12 апреля лабораторно подтверждено 67 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.19 сл. в г. Владимире, 9 сл. в Муромском, 8 сл. в Гусь-Хрустальном, 5 сл. в Кольчугинском, 4 сл. в Александровском, 3 сл. в Петушинском, 3 сл. в Киржачском, 3 сл. в Ковровском, 3 сл. в Гороховецком, 2 сл. в Вязниковском, 2 сл. в Меленковском, 2 сл. в Селивановском, 1 сл. в Суздальском, 1 сл. в Юрьев-Польском, 1 сл. в Камешковском, 1 сл. в Судогодском.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 30 810 случаев заболевания.7051 сл. в г. Владимире, 3792 сл. в Гусь-Хрустальном, 3408 сл. о. Муром, 2193 сл. в Ковровском, 1923 сл. в Александровском, 1771 сл. в Петушинском, 1325 сл. в Юрьев-Польском, 1242 сл. в Вязниковском, 1317 сл. в Кольчугинском, 1152 сл. в Суздальском, 989 сл. в Собинском, 877 сл. в Киржачском, 851 сл. в Меленковском, 719 сл. в Гороховецком, 676 сл. в Камешковском, 666 сл. в Селивановском, 468 сл. в Судогодском, 390 сл. в г. Радужном).Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.