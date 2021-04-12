Российский рынок розничных инвестиций в ближайшее время продолжит рост, пока число открытых брокерских счетов не достигнет 30 млн. Такой прогноз представил Владимир Потапов, главный ..

Российский рынок розничных инвестиций в ближайшее время продолжит рост, пока число открытых брокерских счетов не достигнет 30 млн. Такой прогноз представил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, в рамках Биржевого форума XI.«Мы считаем, что емкость рынка в России может составить порядка 30 млн брокерских счетов – это соответствует 50% экономически активного населения страны. Доля инвестиций в структуре сбережений населения при этом может достигнуть 40%, сегодня она только приближается к 20%. В Европе данный показатель - 50%, в США - порядка 80%. Когда мы придем к 40%, тогда, скорее всего, наступит первое плато. До этого мы ждем сохранения темпов роста рынка», - отметил он.По словам Владимира Потапова, клиенты стали подходить к инвестициям комплексно, соблюдать принципы диверсификации: треть розничных инвесторов сегодня держит в портфеле более десяти бумаг. Появление российских биржевых паевых фондов (БПИФ) и активное развитие этого направления способствуют притоку инвестиций на рынок. Доля БПИФ в портфелях розничных инвесторов ВТБ Капитал Инвестиции с начала 2020 г. к настоящему моменту выросла в 5 раз до 5%. ПИФы, в том числе биржевые, позволяют даже при небольшом объеме инвестиций сформировать диверсифицированный портфель. Также отмечается рост интереса к ответственному инвестированию – ESG. С момента запуска первых двух таких фондов ВТБ в мае прошлого года на них пришелся 1% всего притока средств в фонды, и эта доля будет расти.Важным вопросом в связи с активным ростом рынка розничных инвестиций, как отметил Потапов, становится повышение уровня корпоративного управления в российских компаниях. «В настоящее время у многих российских компаний в акционерах уже больше 100 тысяч человек, поэтому качество корпоративного управления становится ключевым вопросом. Когда у компании не пять акционеров, а 100 тысяч, то уровень ответственности на порядок выше», - подчеркнул Потапов.