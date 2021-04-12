Клиенты ВТБ могут оформить страховые продукты в интернет-банке и мобильном приложении. В несколько кликов теперь можно застраховать недвижимость, а также обеспечить страховку детей от ..

Клиенты ВТБ могут оформить страховые продукты в интернет-банке и мобильном приложении. В несколько кликов теперь можно застраховать недвижимость, а также обеспечить страховку детей от травм. В текущем году банк планирует расширить перечень страховок, которые можно купить онлайн.Первыми доступными в ВТБ Онлайн коробочными продуктами стали страховые программы «Защити жилье» и «Защити детей». Для их приобретения не требуется посещать офис банка, а также организовывать осмотр объекта недвижимости – достаточно зайти в раздел интернет-банка «Другие услуги» - «Страховые и сервисные продукты», выбрать нужный полис и оплатить со своего банковского счета.Стоимость годовой страховки жилого помещения – дома, квартиры или комнаты – составляет от 2 900 до 14 900 рублей в зависимости от суммы покрытия – от 700 тыс. рублей до 5 млн рублей соответственно. При этом застраховать можно не только собственное, но и арендуемое жилье, достаточно указать при активации полиса точный адрес объекта.Для страхования детей предусмотрено два плана – «Непоседа» и «Непоседа+» стоимостью 2900 рублей и 5 900 рублей в год с размером страховой премии до 1,85 млн рублей. Действие полиса распространяется на бытовые травмы и травмы, полученные в ходе занятий любительским спортом, а также на более серьезные случаи. Кроме того, пакет «Непоседа+» включает плановые онлайн-консультации с психологом по профориентации, профилактике буллинга в школе и ряду других актуальных вопросов.«Одной из стратегических задач ВТБ является перевод ключевых продуктов в онлайн-формат к 2023 году. Повышение финансовой грамотности населения привело к тому, что россияне стали чаще обращаться за страхованием имущества, здоровья и жизни. Например, полисы «Защити жилье» и «Защити детей» только за последние два года приобрели более 200 тыс. клиентов. Для создания максимально удобного клиентского пути мы переводим их оформление и хранение в онлайн. А до конца года планируем обеспечить продажу в ВТБ Онлайн всех страховых продуктов и предложить пользователям более десятка новых механизмов финансовой защиты и сервисной поддержки», - комментирует Дмитрий Пугашкин, руководитель управления «Страхование» ВТБ.