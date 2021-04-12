Молодой человек решил, что убил дядю и покинул место происшествия, а нож выкинул.

Вынесен приговор 23-летнему жителю Мурома, обвиняемого в покушении на убийство.По информации регионального Следкома, 27 октября прошлого года мужчины решили вдвоем отмечали день рождения родственницы. Между ними произошел конфликт, в ходе которого племянник повалил дядю на пол и нанес не менее 10 ударов рукой по голове, а затем стал душить. После того, как 41-летний родственник перестал оказывать сопротивление, подозреваемый ножом нанес удар в шею потерпевшего.Увидев, что из раны потекла кровь, молодой человек решил, что убил дядю и покинул место происшествия, а нож выкинул.Через какое-то время потерпевший очнулся и обратился за помощью к соседям, которые вызвали полицию и скорую медицинскую помощь, благодаря чему он остался жив.Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью, в содеянном раскаялся.Учитывая все обстоятельства уголовного дела, суд приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.