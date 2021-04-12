За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми, в которых 33 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмирован 3 несовершеннолетних.С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 1 происшествие.Полицейскими оформлено 358 происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлен 71 водитель, управлявший транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшийся от прохождения медицинского освидетельствования.Муромский район:По предварительной информации, 05.04.2021 г. около 16:10 в г. Муром на ул. Куликова у д.7 «А» водитель автомобиля «ВАЗ-21070», 1967 г.р., выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где совершил столкновение с автомобилем «Киа – Рио» под управлением водителя 1986 г.р., которая, двигаясь со встречного направления, завершала маневр «поворот налево2. В результате ДТП пострадали: 1. водитель автомобиля «Киа – Рио», диагноз: ушиб мягких тканей головы – амбулаторно. 2. пассажир автомобиля «Киа – Рио», 2014 г.р., диагноз: ушиб мягких тканей головы – амбулаторно.Муромский район:По предварительной информации, 06.04.2020 г. около 10:20 в г. Муром на ул. Ленина у д.72 водитель автомобиля «ВАЗ – 21103», 1992 г.р., выехала на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, где совершила столкновение с автомобилем «Лада – Гранта», под управлением водителя 1957 г.р. В результате ДТП пассажир автомобиля «ВАЗ – 21103», 1991 г.р., диагноз: ЧМТ, ушиб волосистой части головы – госпитализирована.Фрунзенский район:По предварительной информации, 07.04.2021 г. около 21:00 в г. Владимир на ул. Юбилейная у д.2 водитель автомобиля «Форд – Куга», 1964 г.р., совершил наезд на пешехода 1951 г.р., который переходил проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте. В результате ДТП пешеход, диагноз: ЗЧМТ, СГМ, ушиб правого плеча – госпитализирован.Александровский район:По предварительной информации, 08.04.2021г. около 21:15 на 83 км автодороги «Колокша-Кольчугино-Александров-В.Дворики» водитель автомобиля «ВАЗ-21140», 1996 г.р., допустила выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, совершила столкновение с автомобилем «Деу-Матиз» под управлением водителя 1997 г.р., после чего на автомобиль «ВАЗ-21140» совершили наезд автомобиль «Рено-Каптюр» под управлением водителя 1956 г.р., и автомобиль «Лада-Веста» под управлением водителя 1984 г.р.В результате ДТП пострадали: 1.водитель автомобиля «ВАЗ-21140», диагноз: СГМ, ушибы – амбулаторно. 2. пассажир автомобиля «ВАЗ-21140», 1999 г.р., от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. 3. водитель автомобиля «Деу-Матиз», диагноз: ЗЧМТ, СГМ, рассечение левой щеки – амбулаторно. 4. пассажир автомобиля «Деу-Матиз», 1991 г.р., диагноз: ЗЧМТ, СГМ – амбулаторно.Камешковский район:По предварительной информации, 09.04.2021 г. около 17:50 на 5 км автодороги М – 7 «Волга» подъезд к г. Владимиру, водитель автомобиля «Фольксваген – Гольф», 1980 г.р., допустил съезд с проезжей части дороги в правый кювет по ходу своего движения, где произошёл наезд на дерево.В результате ДТП пострадал водитель, диагноз: ушиб и ссадина правой надбровной дуги, ссадина спинки носа, ушибы коленных суставов – амбулаторно.Петушинский район:По предварительной информации, 11.04.2021 г. около 07:30 г. на 110 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля «Лада – 219210», 1971 г.р., потерял контроль над управлением транспортного средства и совершил столкновение с движущимся в попутном направлении по правой полосе автомобилем «Ивеко 440Е43» в составе полуприцепа «HUMBAUR BIG ONE TYPE 2» под управлением водителя 1984 г.р., после чего, автомобиль «Лада – 219210» допустил наезд на опору ЛЭП и съезд в кювет.В результате ДТП: 1. пассажир автомобиля «Лада – 219210», 1995 г.р., от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия; 2. водитель автомобиля «Лада – 219210», диагноз: ЗЧМТ, СГМ, ушиб лба, ушиб грудной клетки – госпитализирован.