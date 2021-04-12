На обыкновенную карту региона оранжевым цветом нанесены заповедники федерального значения, зелёным – регионального, фиолетовым – местного.

Во Владимирской области все особо охраняемые природные территории объедены и нанесены на карту. На её создание ушло несколько лет.На обыкновенную карту региона оранжевым цветом нанесены заповедники федерального значения, зелёным – регионального, фиолетовым – местного.Жёлтым цветом обозначены территории, которые находятся на стадии проектировки, но не закреплённые законодательно как ООПТ.Карту может получить любой желающий. Пока она существует лишь в печатном виде. Эскиз размещён в соцсетях. Документ будет полезен рыбакам, охотникам, любителям отдыха на природе. Благодаря ему они смогут сориентироваться на местности и не начать отстрел, отлов или жарку шашлыков в заповедных местах.Она выдаётся бесплатно. Желающие могут обратиться в дирекцию особо охраняемых природных территорий Владимирской области по адресу: проспект Ленина, дом №59, офис 61, с 9:00 до 17:30. Телефон для справок: 8(4922)54-06-99.