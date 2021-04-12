Одна из подписчиц написала,что эти кадры снял её сын-рыбак 10 апреля на Клязьме в районе Доброго.

Жители Владимира активно обсуждают в соцсетях необычное видео, на котором неизвестная женщина сплавляется по реке предположительно на сапборде. В комментариях одна из подписчиц написала,что эти кадры снял её сын-рыбак 10 апреля на Клязьме в районе Доброго.- Просто пробки и по реке быстрее.- Правильно, сколько можно автобус ждать.- А потом, когда доплыла до берега, она села на коня и поскакала в горящую избу.- она очень уверенно держится на плаву, веслом так орудует, что позавидовать можно. Видимо не в первый раз. Так что пожелаем ей здоровья и многих лет.Такие комментарии оставляют подписчики.Видео: