Сегодня - Всемирный день авиации и космонавтики. 61 год назад - 12 апреля 1961 года - состоялся...

Сегодня - Всемирный день авиации и космонавтики. 61 год назад - 12 апреля 1961 года - состоялся первый полет человека в космос.Новую эру истории открыл советский космонавт Юрий Гагарин. Пилотируемый им корабль "Восток-1" стартовал с космодрома "Байконур" и обогнул Землю за сто восемь минут. Этот полет превратил Гагарина в мировую знаменитость. По приглашению зарубежных лидеров в качестве почетного гостя он посетил свыше тридцати стран. И даже готовился к новому полету в космос, но трагически погиб в авиакатастрофе вблизи деревни Новосёлово Владимирской области. В мемориальном комплексе памяти Гагарина и Серёгина в Киржачском районе сегодня организуют тематические экскурсии для посетителей. А во владимирском планетарии покажут "Космическую сказку". Лекция-сеанс для дошкольников и учащихся младших классов.