Хочешь – не хочешь, а платить придётся? В соцсетях появилось немало возмущённых комментариев от владимирцев. Многих людей повергли в шок мартовские квитанции за отопление. Дело в том, что

Хочешь – не хочешь, а платить придётся? В соцсетях появилось немало возмущённых комментариев от владимирцев. Многих людей повергли в шок мартовские квитанции за отопление. Дело в том, что у тех, кто оплачивает отопление не по факту, а по системе 1/12 энергосбытовая компания скорректировала расчёты за прошлый год. Кому-то начислили плюсом пару тысяч, а кому-то больше