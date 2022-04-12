Власти намерены отремонтировать более 205 тысяч квадратных метров покрытия.

Мэр Владимира Андрей Шохин в своём Telegram-канале анонсировал начало сезона дорожных работ. Власти намерены отремонтировать более 205 тысяч квадратных метров покрытия.«Особое внимание будет уделено улицам в историческом центре. Новый асфальт уложат на Княгининской, Ильича, Николо-Галейской, Подбельского, 1-й Никольской, в Сосенском тупике. Также в плане обновление покрытия на Асаткина, Михайловской, Хлебозаводской, Красной, на Промышленном проезде, в Перекопском военном городке и на Центральной в микрорайоне Пиганово», - уточнил градоначальник.Он также заверил, что если в результате электронных аукционов появится экономия, то обязательно добавятся новые адреса для ремонта.