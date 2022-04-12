Она намерены наращивать объёмы производства.

Александр Авдеев посетил агропромышленные предприятия Суздальского района. Подробностями поездки поделились в пресс-службе Белого дома.В ЗАО «Суворовское» губернатору показали животноводческий дойный комплекс, телятник и современный зерновой элеватор. Компания занимается производством молока, мяса, кормов и зерна.«Сейчас здесь содержится 3110 голов крупного рогатого скота. Валовое производство молока составляет более 12 тысяч тонн, надой на одну корову – 7902 кг. Площадь сельхозугодий достигает 5649 гектаров», - уточнили в обладминистрации.В 2021 году предприятие вырастило на убой более 398 тонн скота и птицы.«Планируем нарастить объём выпускаемой продукции минимум в два раза», – рассказал генеральный директор Сергей Трутнев.Глава региона также побывал в сёлах Весь и Менчаково, где расположены площадки Константина Мазуренко. Фермер занимается картофеле- и овощеводством, а также выращиванием саженцев фруктовых деревьев и кустов.За 20 лет работы посевные площади хозяйства увеличились с 14 до 670 гектаров. В прошлом году произведено почти две тысячи тонн продукции.Ещё одно место остановки Александра Александровича - «Суздальский молочный завод». В сутки он принимает до 120 тонн высококачественного молока из Суздальского и Юрьев-Польского районов. Оно идёт на изготовление отборного молока, сметаны, сливочного масла, творога, кефира, йогуртов.Добавим, что в прошлом году ЗАО «Суворовское» получило 36,34 млн рублей господдержки, а фермерское хозяйство Константина Мазуренко – 2,1 млн рублей.Об итогах поездки Александр Авдеев рассказал на видео в своём аккаунте «Вконтакте».