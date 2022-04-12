Суд продлил домашний арест в отношении бывшего гендиректора «Ковровского электромеханического завода» Владимира Лебедева. Напомним, что экс-руководителя КЭМЗ обвиняют в причинении ущерба

Суд продлил домашний арест в отношении бывшего гендиректора «Ковровского электромеханического завода» Владимира Лебедева. Напомним, что экс-руководителя КЭМЗ обвиняют в причинении ущерба предприятию на сумму свыше 30 миллионов рублей. Владимиру Лебедеву инкриминируют злоупотребление полномочиями (ч.2 ст.201 УК РФ). По этой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы. Подробности уголовного дела не разглашаются. Органами предварительного следствия