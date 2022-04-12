Первые в мире первые в космосе. Сегодня - Международный День космонавтики, годовщина полета...

Первые в мире первые в космосе. Сегодня - Международный День космонавтики, годовщина полета человека за пределы земной атмосферы. 12 апреля 1961 года, впервые в истории корабль "Восток-1", на борту которого находился летчик-космонавт Юрий Гагарин, вышел на околоземную орбиту и совершил полный оборот вокруг земли.Этот полет принес Гагарину мировую славу и звание Героя Советского Союза. Ему прочили новые полеты к космическим звездам, но судьба распорядилась иначе. Юрий Гагарин погиб во время учебно-тренировочного полета на истребителе. Спустя семь лет после авиакатастрофы, в марте 1975 года на месте крушения была установлена гранитная стела с именами Юрия Гагарина и его наставника Владимира Серегина. В архиве "Вестей" сохранилась уникальная черно-белая видеохроника. Кадры открытия мемориала снял оператор киностудии при доме народного творчества Владимир Смирнов. Главным гостем церемонии тогда стала мама Юрия Гагарина - Анна Тимофеевна. Память героев тогда почтили первые лица страны, члены первого отряда космонавтов. У стелы выстроился почетный караул и сотни людей возложили цветы к подножию из черного лабрадорита.В концемарта, в очередном митинге памяти принял участие глава Роскосмоса ДмитрийРогозин. Он заявил, что госкорпорация окажет помощь в реконструкции мемориала.