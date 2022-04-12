16 апреля в 12:00 в КГТА имени В.А. Дегтярева состоится День открытых дверей. Мероприятие пройдет в очном формате.
Приглашаем учащихся 10-11 классов и их родителей, а также выпускников колледжей, ..
16 апреля в 12:00 в КГТА имени В.А. Дегтярева состоится День открытых дверей. Мероприятие пройдет в очном формате.
Приглашаем учащихся 10-11 классов и их родителей, а также выпускников колледжей, завершающих свое обучение в этом году.
В программе:
- знакомство с факультетами и направлениями подготовки (специальностями): вы узнаете о профилях, по которым ведется обучение в вузе, об экзаменах, которые требуются для поступления;
- экскурсия в военный учебный центр КГТА имени В.А. Дегтярева: узнаете о возможности получения высшего образования и воинского офицерского звания одновременно;
- профориентационные консультации по особенностям приема в вузы в 2022 году: поможем с выбором направления подготовки и профиля, подробно расскажем, какие документы необходимы для поступления в КГТА.
Также в этот день состоится награждение победителей и призеров вузовских предметных олимпиад, многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» и научно-практической конференции учащихся.
Будем рады вас видеть!
Наш адрес: г. Ковров, ул. Маяковского, 19
По всем вопросам обращаться по телефону:
8 (49232) 6-96-02;
8 (49232) 6-96-00, добавочный 100.