16 апреля в 12:00 в КГТА имени В.А. Дегтярева состоится День открытых дверей. Мероприятие пройдет в очном формате. Приглашаем учащихся 10-11 классов и их родителей, а также выпускников колледжей, ..

16 апреля в 12:00 в КГТА имени В.А. Дегтярева состоится День открытых дверей. Мероприятие пройдет в очном формате.Приглашаем учащихся 10-11 классов и их родителей, а также выпускников колледжей, завершающих свое обучение в этом году.В программе:- знакомство с факультетами и направлениями подготовки (специальностями): вы узнаете о профилях, по которым ведется обучение в вузе, об экзаменах, которые требуются для поступления;- экскурсия в военный учебный центр КГТА имени В.А. Дегтярева: узнаете о возможности получения высшего образования и воинского офицерского звания одновременно;- профориентационные консультации по особенностям приема в вузы в 2022 году: поможем с выбором направления подготовки и профиля, подробно расскажем, какие документы необходимы для поступления в КГТА.Также в этот день состоится награждение победителей и призеров вузовских предметных олимпиад, многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» и научно-практической конференции учащихся.Будем рады вас видеть!Наш адрес: г. Ковров, ул. Маяковского, 19По всем вопросам обращаться по телефону:8 (49232) 6-96-02;8 (49232) 6-96-00, добавочный 100.