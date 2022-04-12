Из-за пандемии программа детской диспансеризации была временно приостановлена. Специалисты ведут...

Из-за пандемии программа "детской" диспансеризации была временно приостановлена. Специалисты ведут прием пациентов по месту жительства, в детских садах и школах. С начала года профосмотры уже прошли около тридцати тысяч детей региона. В результате 823 ребенка взяты под диспансерное наблюдение. В первую очередь врачи обращают внимание на характерные заболевания, которые обостряются в периоды быстрого роста и повышенных нагрузок. Особое внимание - маленьким пациентам, перенесшим ковид. Даже в легкой бессимптомной форме и особенно - если последовали осложнения.